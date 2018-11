Kerstboom steeds eerder in huis: wanneer zet jij hem neer?

Als je door de straten loopt zie je ze al in menig woonkamer prijken: de kerstbomen. Het lijkt alsof de bomen ieder jaar vroeger in huis worden gehaald. Die ontwikkeling ziet ook kerstboomkweker Tonnie Koudenburg uit Odoorn.

Ondanks dat het nog december moet worden, druppelen de eerste kopers al binnen bij Koudenburg. "Vorig jaar begon het vlak voor Sinterklaas. Het lijkt dus wat op te schuiven."Koudenburg verkoopt de kerstboom zowel aan ondernemers als aan mensen die hem als pronkstuk in de huiskamer neerzetten. Dat kan nu al wel, zegt hij. "Als je ze nu neerzet blijven de bomen normaal gesproken goed tot na Kerst. Het kan alleen een probleem zijn als er flinke vorst in de grond zit en de boom daarna in een kamer van 21 graden komt te staan."Dat mensen de kerstboom steeds eerder inladen begrijpt de kweker ergens wel. "Als je een mooie boom wilt hebben, moet je vroeg komen. De mooiste bomen gaan als eerste weg." Zelf wacht Koudenburg nog even met de slingers en kerstballen van zolder halen. "Na Sinterklaas, dan komt de boom in huis, en blijft ie tot nieuwjaarsdag staan.Wat vind jij het beste moment om de kerstboom in huis te slepen?