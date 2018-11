'Toen ik 40 jaar geleden begon, telde ik nog duizenden grutto's'

Weide- en akkervogels hebben het zwaar, maar met bos- en moerasvogels gaat het juist weer goed in Drenthe. Dat blijkt uit de nieuwe vogelatlas, die afgelopen weekend werd gepresenteerd.

Eén van de samenstellers is de Drent Arend van Dijk uit Uffelte. Van Dijk telt al jaren vogels in Drenthe en ziet de achteruitgang in de weide- en akkervogels zelf ook. "Toen ik 40 jaar geleden begon, telde ik nog duizend paar grutto's. Nu nog maar drie."Toch is het niet alleen maar kommer en kwel in Drenthe. Zo had de grauwe klauwier het in de jaren '80 zwaar, maar vond hij zijn plekje in het Bargerveen, van waaruit de vogel zich verspreid naar de rest van Nederland.Ook Van Dijk ziet het niet somber in. "In mijn telgebied zijn de patrijzen verdwenen, maar wie had ooit kunnen verwachten dat er rode wouwen zouden komen?", aldus de vogelteller. "Ik zou zeggen dat ongeveer de helft van de soorten het slecht doet, en de andere helft doet het goed."Meer over de nieuwe vogelatlas vind je op ROEG!. Klik hier voor het verhaal.