Verkoop Grote Kerk Hoogeveen voorlopig niet aan de orde

De monumentale Grote Kerk in het centrum van Hoogeveen zal de komende twee jaar niet verkocht worden. In plaats daarvan steekt het kerkbestuur juist geld in een opknapbeurt. Het algemeen kerkbestuur is daarnaast bezig met verkoop van een deel van de Oosterkerk.

Voorzitter Leon ’t Hart van de Algemene Kerkenraad zegt dat er een plan opgesteld wordt om de sanitaire en keukenvoorzieningen in de Grote Kerk te moderniseren. Dat gaat in nauw overleg met monumentenzorg, want ‘het moet netjes ingepast worden’. De Grote Kerk is gebouwd in de 17e eeuw en is een rijksmonument.In september ketste de voorgenomen verkoop van de Grote Kerk af. Luxor Vastgoed trok na anderhalf jaar een bod op het gebouw in. Horeca-ondernemer Albert-Jan Vos had een dubbelfunctie voor de kerk voor ogen. Op zon- en feestdagen preken en voor het overige horeca-activiteiten.Maar de verkoop stuitte op veel bezwaren van leden van de wijkgemeente centrum. De organisatie van feesten en partijen vonden zij niet in een kerkgebouw passen. De kerkgangers brachten zelf een gezamenlijk bod uit op de Grote Kerk en kwamen daarmee in conflict met de algemene kerkenraad.De opknapbeurt die er nu gaat komen wil niet zeggen dat verkoop definitief van de baan is. Leon ’t Hart: “De nieuwe sanitaire voorziening zijn natuurlijk ook interessant bij een toekomstige verkoop. Uiteindelijk blijven we moeite houden de exploitatielasten van de Grote Kerk op te brengen.”Eerder verkocht de algemene kerkenraad al de kerkboerderij in Hoogeveen. "Daarin zit nu een zorginstelling waar iedereen vrede mee heeft. In 2019 ligt de prioriteit bij de Oosterkerk. We onderzoeken of we een bijgebouw kunnen afstoten en de indeling van de ruimtes kunnen veranderen.”Met het uitstel van verkoop is ‘de hitte er een beetje vanaf’, zegt ’t Hart. “De verbouwing is nodig, omdat er nu alleen een toilet en een urinoir achter het orgel zit. En als je dat aanpast zou het mooi zijn als dat symmetrisch uitgevoerd wordt en dat is puzzelwerk.”