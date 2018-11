Volgend voorjaar moet heibel rondom schaapskudde Exloo voorbij zijn

Deze winter wordt er gewerkt aan een plan voor het toekomstbestendig maken van de schaapskooi en bijbehorende kudde van Exloo. Aankomend voorjaar moet het plan er liggen en in uitvoering worden gebracht.

Afgelopen zomer liepen de gemoederen in het dorp hoog op, toen de eeuwenoude traditie werd stopgezet. De dagelijkse wandeling van de schaapskooi naar de hei en weer terug, is opgeschort.Stichting Schaapskudde Exloo vond de wandeling niet meer veilig genoeg, omdat sommige automobilisten niet meer wilden wachten tot de kudde gepasseerd was. Ook klaagden omwonenden over grazende schapen in hun tuin.Inwoners kwamen eind juni bijeen om te praten over de ontstane problematiek. Die wijten het probleem aan de herder en haar honden.Ook bleek die avond dat de schaapskudde het water aan de lippen staat op financieel vlak. De kooi is aan groot onderhoud toe.De schaapskooi is de verantwoordelijkheid van de gemeente, die daarom ook een totaalplan aan het maken is. Als de plannen er liggen komt er ook een bijeenkomst voor het dorp. "Met Pasen is het lammetjesdag, wat mij betreft moet het dan wel klaar zijn", aldus wethouder Albert Trip.