Politie valt woning binnen in Hoogeveen De politie rukte op grote schaal uit in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter) De DSI staat klaar in de Prins Hendrikstraat in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

In de Prins Hendrikstraat in Hoogeveen heeft de politie aan het eind van de middag een grote inval gedaan. Daarbij is sowieso een persoon aangehouden.

Andere bronnen melden dat er twee personen zijn meegenomen door het arrestatieteam. "Ik kan helaas niet meer mededelen", laat politiewoordvoerder Anthony Hogeveen in een reactie weten. "Het gaat hier om een lopend onderzoek. Soms zijn de invallen zichtbaar, zoals deze. Soms merken burgers er niks van."



Wat precies de aanleiding voor de inval was, is dus nog niet bekend. Volgens mensen aanwezig in de straat zou een van de arrestanten een vuurwapengevaarlijke drugsdealer zijn.



DSI

De inval in Hoogeveen is gedaan door de DSI, Dienst Speciale Interventies. Deze groep agenten treden over het algemeen alleen op bij een hoge dreiging van geweld of terrorisme. Personeel van de DSI wordt op vrijwillige basis gerekruteerd uit onder meer de arrestatieteams van de politie.