IJsbanen in Drenthe hebben last van de droogte Leden van IJsbaanvereniging Voorwaarts in Bovensmilde zijn hard aan het werk om de ijsbaan klaar te maken (foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

De ijsbaanverenigingen in Drenthe staan deze winter veel werk te wachten. Door de extreme droogte van afgelopen jaar duurt het langer totdat de ijsbanen onder water staan. De kranen en de pompen draaien daarom nu al overuren.

Geschreven door Josien Feitsma

Afgelopen zaterdag werd IJsbaanvereniging Voorwaarts in Bovensmilde geconfronteerd met het watertekort. Nadat ze toestemming kregen van het waterschap om de pomp aan te zetten, veranderde er niets aan de baan. "Wij konden hier op de ijsbaan merken dat het zo droog was dat er allemaal scheuren in het land zaten. Daardoor stroomde het water net zo snel weer weg. De scheuren moeten eerst opgevuld worden en dat kan alleen maar als het vochtig is", legt Adrie Braxhoofden van de ijsvereniging uit.



Flinterdun

Nu, een paar dagen later, blijft het eerste laagje water staan en ligt er in de schaduw een flinterdun laagje ijs. "Natuurlijk hebben we nog vorst nodig, dat komt de komende dagen nog niet. Maar we moesten nu wel beginnen met pompen. Het is voor water van belang dat het eerst afkoelt en niet meer in beweging is, dat is voor de ijsafzetting heel goed."



Anders aanpakken

Braxhoofden verwacht dat het zeker nog een dikke week duurt voordat het water zijn normale hoogte heeft bereikt. Bij een ijslaag van acht centimeter kan er dan in Bovensmilde worden geschaatst. Daarentegen pakken ze het in Witten, een paar kilometer verderop, anders aan. Daar maken ze normaal gesproken gebruik van het water uit de sloot en hebben ze een eigen waterbron voor noodgevallen achter de hand. "Wij zijn zo niet afhankelijk van de natuur en het kan nog weleens gebeuren dat je wel een behoorlijk natte herfst hebt, maar dat net het laatste beetje ontbreekt. Dan kun je nog even bijpompen om de baan echt vol water te krijgen", vertelt Rieks Poelman van de IJsvereniging in Witten.



Noordvoorraad

Nu wordt de hele ijsbaan gevuld met de 'noodvoorraad' uit 90 meter diepte, want er zit geen water in de sloot. Maar of dat nou echt sneller gaat? Volgens Poelman niet. "Nee, we zijn nog wel vier weken bezig zo." Het heeft bovendien nog een ander groot nadeel, want volgens Poelman kost het de vereniging 'klauwen met geld'. "De stroomrekening wordt dan aanzienlijk hoger en als ijsbaanbestuur wil je natuurlijk het liefst via de natuur de ijsbaan krijgen."



'Overtuigd dat het een goede winter wordt'

Toch zegt Poelman wel blij te zijn met de voorraad, want niet iedere ijsvereniging zit zonder zorgen. "Ik ben niet bang dat er ijsbanen zijn die het niet redden. Financieel geloof ik niet dat er clubs zijn die direct eraan onderdoor gaan. Dan wordt er wel een actie bedacht om dat beetje op te brengen. Maar er lopen wel een paar het risico dat ze helemaal geen water krijgen. Dat is natuurlijk heel sneu met de naderende winter. Want dat dit een goede winter wordt, daar zijn we bij de ijsbaanverenigingen allemaal van overtuigd."