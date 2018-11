V&D-pand in Assen in trek bij meerdere retailers: herverkaveling ruimte

Het lege V&D-pand in Assen is in trek bij verschillende retailers die zich er willen vestigen. Eigenaar a.s.r. real estate is in gesprek met meerdere belangstellenden voor ruimte in het groot winkelcomplex aan de noordkant van het Koopmansplein.

A.s.r. verwacht in de loop van volgend jaar overeenstemming te hebben met zeker een aantal ondernemers voor winkelhuur, en is begonnen met herverkavelen. Ook de gevel van het complex krijgt een metamorfose, zodra er enkele huurders zijn. Streven is in elk geval dat de gevelaanpak medio volgend jaar kan beginnen. Gedacht wordt aan een hoge, open glazen pui, zoals van modewinkel Jeans Centre.Jeans Centre is de eerste retailer die in het V&D-pand is getrokken. Die zit er al enkele weken. De modewinkel gebruikt 310 vierkante meter.Er is nog zo'n 5.500 vierkant meter aan winkelruimte beschikbaar, op zowel de begane grond als de eerste etage. Het definitief afblazen van het Factory Outlet Center bij Assen-Zuid zal volgens a.s.r. zeker een positief effect hebben op de vestiging van retailers in de binnenstad.Ondertussen is a.s.r. bezig het pand geschikt te maken voor meerdere winkels. "Wij zijn bezig met de herverkaveling van het vloeroppervlak, om het gebruik voor ondernemers te optimaliseren en het weer aantrekkelijk te maken voor winkelend publiek", aldus Daan Wentholt namens a.s.r. real estate.Drie kleinere shops, die aan de voorkant van het V&D-pand zitten, moeten vanwege de herverkaveling verkassen. Het gaat om een bloemenzaak, telefoonwinkel en reisbureau. "Omdat het pand vrij diep is, richten we grotere winkelunits in, om het pand optimaal te kunnen indelen. De drie winkels aan het Koopmansplein zijn vrij klein. Daarom is besloten deze bij de herverkaveling te betrekken en ze op te laten gaan in de grotere units", aldus Wenholt van a.s.r.Met de drie zittende winkeliers is a.s.r, al een tijdje in gesprek mogelijke herhuisvesting buiten het complex. Met de bloemenzaak is inmiddels overeengekomen dat die per 1 april een nieuwe winkel aan het Apollopad opent.Dat het naastgelegen winkelcentrum 't Forum aan een nieuwe vastgoedintwikkelaar is verkocht, die stadswoningen wil bouwen en de lege winkelpassage wil slopen, ziet a.s.r. als 'een goede ontwikkeling'. "We kennen de plannen inhoudelijk nog niet, maar het is wel hoopgevend dat een nieuwe vastgoedpartij in de binnenstad van Assen investeert", aldus Wenholt.Van tijdelijke bewoners in het grote lege V&D-pand, als antikraak, is geen sprake meer, zegt Wenholt. "Het hele pand wordt momenteel gereed gemaakt voor de verkaveling. Daarmee zijn alle technische installaties verwijderd en is het pand compleet casco. Hierdoor is het niet meer geschikt voor tijdelijke gebruikers."Het is bijna drie jaar geleden dat het V&D-pand in Assen sloot, nadat het grootwinkelbedrijf ter ziele ging.