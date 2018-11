Tijd dringt voor Formule 1 in Zandvoort : deadline 1 maart

FORMULE 1 - Het Circuit van Zandvoort heeft van het Formule One Management (FOM) tot 1 maart de tijd gekregen om met een dichtgetimmerd plan voor de Formule 1 te komen. Lukt dat niet, dan is het TT Circuit van Assen sowieso aan zet.

Die toezegging heeft de FOM inmiddels zwart op wit afgegeven. De Grand Prix van Nederland staat gepland voor mei 2020.De Stichting Grand Prix Foundation The Netherlands, die de Formule 1 naar Assen wil halen, zegt klaar te zijn om het racespektakel te ontvangen. Zij hebben toezeggingen van twee buitenlandse investeerders.Het zakenblad Quote heeft de boekhoudingen van beide circuits met elkaar vergeleken. "Uit de jaarrekeningen blijkt dat het TT Circuit zwarte cijfers schrijft, terwijl het duincircuit in Noord-Holland de voetjes niet droog houdt", meldt het blad.Zo maakte het circuit in Assen, eigendom van Circuit van Drenthe Holding BV, in 2016 een winst van bijna 6 ton op een omzet uit kaartverkoop, baanverhuur en hospitality van ruim dertien miljoen euro. Daarnaast ziet ook de balans er gezond uit: op een balanstotaal van €21,7 miljoen bedroeg het eigen vermogen eind 2016 net geen €11,5 miljoen. Over 2017 zijn nog geen cijfers bekend.Circuitpark Zandvoort, eigendom van Chapman Andretti Partners BV, levert een beperkter jaarverslag in. Duidelijk is wel dat er met het organiseren van races en wedstrijden in 2017 geen geld verdiend werd: zo daalde het eigen vermogen met bijna een half miljoen tot 530.000 euro negatief.Tegenover het negatieve eigen vermogen staat ook voor meer dan dertien miljoen euro aan langlopende schuld. Het is onduidelijk wie het geld aan Bernhard van Oranje en zakenpartner Menno de Jong heeft geleend om het circuit te kunnen kopen, meldt Quote.