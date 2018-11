Assense staat voor debuut in Nederlands zaalvoetbalteam

ZAALVOETBAL - Amber Bandringa uit Assen is geselecteerd voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Zondag kan de speelster van KTP Nieuw-Roden haar debuut maken tegen Tsjechië, in Sittard.

De Assense hoorde het goede nieuws zondagavond. "Ik vind het supertof natuurlijk!", zegt ze blij. "Het is inmiddels een beetje geland, maar het besef is er nog niet helemaal. Het is in ieder geval een hele eer om voor het Nederlandse team uit te komen."Bandringa zegt dat ze niet had gerekend op een selectieplaats. "Het kwam vrij onverwachts, waardoor het helemaal speciaal is." Of ze meteen mag debuteren, vindt ze lastig te zeggen. "Maar mijn gevoel zegt van wel."De wedstrijd tegen Tsjechië is een oefenpot. Voor het EK hebben de dames zich niet gekwalificeerd. "Daarom focus ik me eerst op de oefenwedstrijd, en natuurlijk op mijn club KTP Nieuw-Roden. We staan momenteel tweede, doen mee aan de play-offs en als we vrijdag winnen van Drs. Vijfje uit Groningen zijn we weer een ronde verder in de beker."