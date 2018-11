Erkenning Unesco werelderfgoed mag best een jaar later komen

Ze zijn er in Frederiksoord en Veenhuizen duidelijk over: als uitstel de kans vergroot op erkenning van de voormalige armenkoloniën als werelderfgoed, dan is dat geen probleem.

Gedeputeerde Cees Bijl maakte bekend dat de betrokken overheden bij de Koloniën van Weldadigheid nog even wachten met het indienen van een herziene versie van het dossier.Unesco oordeelde in juli dat de armenkoloniën van Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen, Ommerschans, Wortel en Merksplas uniek zijn in de wereld, maar dat de bescherming er van niet goed genoeg is. Bovendien moet het verband tussen de koloniën beter worden beschreven.Adviesorgaan Icomos van Unesco was kritisch over de aanvraag. Uiteindelijk besloot Unesco dat de koloniën potentie hebben. Icomos wil nu met de betrokken partijen kijken naar een beter nominatiedossier. "Daar zeggen we geen nee tegen", zo zei gedeputeerde Cees Bijl eerder op RTV Drenthe.Voor directeur Minnen Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid maakt het niet uit dat er een jaar van wachten bij komt. "Ik heb liever een goed dossier in 2020, dan haastige spoed in 2019." De Maatschappij van Weldadigheid is hoeder van het erfgoed in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord.Directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum in Veenhuizen is het met hem eens. "Aan de ene kant hebben we het predikaat liever vandaag dan morgen. Aan de andere kant geeft een jaar extra ook de mogelijkheid om het dossier op orde te brengen en op dit examen - zo noem ik het - voor te bereiden."Net als gedeputeerde Cees Bijl zien ook Minne Wiersma en Peter Sluiter de kansen voor de armenkoloniën toenemen. "De slagingskans wordt met een jaar uitstel groter. De koloniën bestaan al 200 jaar. Een jaar eerder of later, maakt dan niet uit."