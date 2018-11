Deel dit artikel:













GS steekt tonnen in herontwikkeling in locatie Ruinen Het voormalige autobedrijf aan de Brink in Ruinen (foto: Google Streetview)

Gedeputeerde Staten willen meewerken aan de herontwikkeling van een locatie in Ruinen, waar een voormalig garagebedrijf stond. Hiervoor wordt een subsidie uitgetrokken van 250.000 euro.

Het pand stond aan de Brink 41 in het dorp.



Het is de bedoeling dat op deze locatie een winkelruimte komt, met daarboven een aantal huurappartementen. Vanwege de ligging had het bedrijf beperkte mogelijkheden om uit te breiden. Daarom verhuisde het in het voorjaar van 2018 naar het bedrijventerrein in het dorp.



Samenwerking particulieren

Lokale particulieren zijn gaan samenwerken en zijn met een plan gekomen om de voormalige locatie te voorzien in extra winkelruimte en huurwoningen voor Ruinen. Zo komen er zes tweepersoons appartementen en worden er twee appartementen gerealiseerd voor eenpersoonshuishoudens.



"We vinden het als provinciebestuur geweldig om te zien dat deze ondernemende inwoners van Ruinen gezamenlijk aan de slag zijn gegaan om te kijken hoe zij hun woonomgeving leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.



'Goed initiatief'

"Het plan voor de transformatie van een voormalig garagebedrijf naar winkelruimte, mét daarboven betaalbare huurappartementen, vinden we dan ook een heel goed initiatief dat kan rekenen op onze steun."