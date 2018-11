Deel dit artikel:













Motorraceteam Ten Kate failliet Rechts door de bocht Leon Camier (foto: ANP/Vincent Jannink)

MOTORSPORT - Ten Kate Racing uit Nieuwleusen heeft vandaag het faillissement aangevraagd. Na de plotselinge breuk met Honda Europe is het niet gelukt om een oplossing te vinden om komend seizoen weer met een team in het WK Superbikes te starten.

Geschreven door Karin Mulder

Dat Honda na 25 jaar het contract niet wilde verlengen, kwam als donderslag bij heldere hemel. Vanuit Japan kwam het nieuws dat HRC de World Superbike-activiteiten vanaf komend seizoen zelf gaat beheren.



Het is een klap in het gezicht voor de neven Gerrit en Ronald ten Kate dat die mededeling zo laat komt. De budgetten en motoren voor volgend seizoen zijn al verdeeld.



Michael van der Mark wereldkampioen onder Ten Kate

Ten Kate zit al vanaf 1995 in de wedstrijdsport en is sinds 2001 actief in de strijd om de wereldtitel. Eerst in de Supersport-klasse. Daarna ook in de strijd om het WK Superbikes. In totaal hengelde Ten Kate Racing tien wereldtitels binnen. In 2014 werd de Rotterdammer Michael van der Mark, onder Ten Kate, wereldkampioen Supersport.



Faillissement staat los van motorzaak

Het faillissement van het raceteam staat los van de motorzaak in Nieuwleusen. Het bedrijf hoopt wel zo snel mogelijk weer terug te keren in de motorsport.



"Ten Kate zal doorwerken aan plannen om op WK-niveau te racen, hopelijk nog een deel van het seizoen 2019 maar anders voor 2020", laat Ronald ten Kate weten.