'Achterhaalde' startersdagen in Emmen krijgen ander tintje De bijeenkomst in Emmen werd goed bezocht (foto: Richard Broekhuijzen)

De startersdagen in Emmen zijn niet meer van deze tijd, vindt de gemeente Emmen. Daarom organiseerde zij samen met ondernemersnetwerk Growing Emmen het Growing Business Event.

Geschreven door Janet Oortwijn

Tientallen startende ondernemers kwamen gisteren bij Growing Emmen aan de Baander in die stad bij elkaar voor kennis, inspiratie en om te netwerken.



Startersdag 2.0

Mede-organisator Dènis Assen noemt het de startersdag 2.0. "Tot recentelijk had je de startersdagen in Emmen bij de Kamer van Koophandel.", legt hij uit. " Daar stonden de Belastingdienst en de gemeente bijvoorbeeld informatie en folders uit te delen. Dat is achterhaald, want mensen vinden hun informatie wel op internet. De bezoekersaantallen liepen ook terug."



Samen met de gemeente Emmen is een nieuw evenement op poten gezet. "Uit evaluatie bleek dat mensen toch meer op zoek zijn naar kennis, inspiratie en netwerkmogelijkheden."



Ook merkt Assen vanuit Growing Emmen een ander soort ondernemen. "Men wil elkaar tegenwoordig helpen of vanuit een missie een bedrijf oprichten en is niet meer zo bezig met de hoeveelheid winst."



'Naar netwerken is altijd vraag'

De ondernemers volgden workshops en kregen handvatten mee. Zo leerden ze bijvoorbeeld om te gaan met netwerken.



"Ik merk ook dat mensen het lastig vinden welke netwerken ze moeten opzoeken, hoe ze dat moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen. Met zulke sessies kun je mensen vooruit helpen", zegt Johan van Tiel, ondernemer op het gebied van coaching.



Wout Neinders is één van die startende ondernemers en heeft een bedrijf dat bedrijven helpt groeien. "Ik heb geleerd hoe je efficiënter kunt zijn. En je ziet iedereen hier al druk netwerken, in gesprek zijn. Daar zal altijd vraag naar blijven. Of je startend, of al langer bezig bent."