Miljoenen voor openbaar vervoer en infrastructuur Er is geld voor de fietssnelweg tussen Assen en Groningen (foto provincie Drenthe)

Er is 33 miljoen euro beschikbaar voor openbaar vervoer en verkeersprojecten in Drenthe. Dertig projecten krijgen geld uit de pot van de provincie Drenthe.

Het merendeel is voor het openbaar vervoer in de provincie. Ruim 24 miljoen euro. Denk maar aan de bussen die rijden in Drenthe en de treinen op de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle.



Rotondes en fietspaden

De rest van het budget is voor infrastructuur (7,5 miljoen), zoals fietspaden en rotondes. En er is een miljoen euro voor campagnes die waarschuwen voor verkeerd gedrag in het verkeer.



De provincie heeft een lijst van dertig projecten die geld krijgen uit de pot. Bijvoorbeeld voor de fietsverbinding van Amen naar Grolloo, de fietssnelweg van Assen naar Groningen en de ontsluitingsweg bij Coevorden.