Werkstraf vrachtwagenchauffeur voor ongeval met tieners uit Hoogeveen

Voor het veroorzaken van een ernstig ongeval waarbij vier tieners uit Hoogeveen waren betrokken, is een 48-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Friese Balk veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Hiervan zijn 40 uur voorwaardelijk.

De man maakte een plotselinge inhaalmanoeuvre en raakte een personenauto waarin de tieners zaten.Het ongeval gebeurde medio augustus 2016 op de A73 bij Venray. De vrachtwagenchauffeur haalde een vrachtwagen in die voor hem reed. Hij zag daarbij een passerende personenauto over het hoofd. Een botsing volgde. Twee van de zes inzittenden van de personenauto, twee tieners uit Hoogeveen, raakten zwaargewond. Van een toen 17-jarig meisje moest de linkervoet geamputeerd worden. De vier andere inzittenden, een man van 49, een vrouw van 47 en twee jongens van 16 en 18, liepen minder ernstige verwondingen op.Volgens de rechtbank heeft de vrachtwagenchauffeur meerdere verkeersovertredingen begaan. Zo reed de man reed te snel: 88 kilometer per uur, waar hij maximaal 80 mocht rijden. Verder gold er een inhaalverbod voor vrachtwagens en heeft hij onvoldoende afstand gehouden van zijn voorligger. De rechtbank oordeelde dat de vrachtwagenchauffeur 'aanmerkelijk onvoorzichtig' heeft gereden.De man toonde zich op de zitting schuldbewust en betuigde zijn spijt. De rechter hield er rekening mee dat de zaak al flink was verouderd. De man uit Balk had tot nu toe geen strafblad en dat telde ook mee. Hij mag als kleine zelfstandige zijn rijbewijs houden.