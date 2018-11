ACV naar tussenronde districtsbeker

Deel dit artikel:













VOETBAL - ACV heeft zich dankzij een simpele 3-0 zege op PKC'83 geplaatst voor de tussenronde in de noordelijke districtsbeker.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

In die ronde, voor een plek bij de laatste 32, is Groen Geel of Be Quick 1887 de tegenstander. Die twee ploegen staan morgenavond tegenover elkaar.



ACV kwam na een kwartier op voorsprong door een treffer van Arjen Hagenauw. Tien minuten later scoorde Ezra Schrijver, die bij de 1-0 de assist gaf, de tweede ACV-goal. De aanvaller schoot een strafschop binnen.



Het slotakkoord kwam van Koen Steg, die acht minuten voor tijd de eindstand bepaalde op 3-0.