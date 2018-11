NS betaalt overlevenden en nabestaanden Holocaust

De NS wil individuele schadevergoedingen gaan betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Dat meldt de NS.

Een commissie krijgt de opdracht te kijken hoe NS op morele gronden over kan gaan tot individuele vergoedingen. De Spoorwegen verdienden geld door Joden naar kamp Westerbork te vervoeren in opdracht van de Duitse bezetter.De vergoeding is uitkomst van een discussie tussen de NS en Salo Muller, die vandaag met elkaar om tafel gingen. "We hebben gezamenlijk besloten om niet juridisch tegenover elkaar te komen staan, maar een commissie in te stellen", zegt Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, na het overleg met Muller vandaag tegen de NOS . "Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, vindt dit 'buitengewoon', vertelt hij. "Het is een uitkomst die ik misschien had durven dromen, maar die ik niet verwacht had. Het heeft me enorm geëmotioneerd en ik ben dankbaar dat het zo is gekomen."