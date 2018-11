Bewoners verzakte huizen Roden weinig wijzer na informatieavond

Bewoners met schade aan hun huizen in Roden werden vanavond nog niet veel wijzer tijdens de bewonersbijeenkomst. De boodschap bleef hetzelfde als een maand geleden: wachten op de onderzoeksresultaten.

Begin september werd bekend dat twee woningen in de Oudgenoegstraat in Roden onbewoonbaar zijn geworden door verzakking. Tweehonderd andere woningen zitten in de gevarenzone en zouden er mogelijk ook last van kunnen krijgen. De gemeente ontving al zeker vijftig schademeldingen en werd evenzoveel aansprakelijk gesteld.Tijdens de bijeenkomst liet de gemeente Noordenveld weten dat onderzoeksbureau CRUX bezig is de gegevens te verwerken. Het bureau heeft de labonderzoeken afgerond, acht huiseigenaren uit de wijk geïnterviewd en grondmonsters gedaan. CRUX is nu bezig de gegevens te verwerken. Eind januari worden de resultaten bekend gemaakt aan de bewoners.Daarnaast gaf Lodewijk Schildkamp van waterschap Noorderzijlvest nog een presentatie over het grondwaterpeil. Hij liet weten dat in Eelde de minste neerslag is gevallen in honderd jaar."Is het waterschap verantwoordelijk voor de stand van het grondwater?" aldus een ongeruste bewoner na de presentatie. "Nee," reageert Schildkamp. "Dat ligt genuanceerder. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid met bijvoorbeeld de gemeenten."Al vrij snel daarna werd het vraaggesprek afgekapt, omdat het niet de bedoeling was om publiekelijk vragen te stellen. Dit tot grote onvrede van veel bewoners. "Nou, ik had dus beter thuis kunnen blijven," zegt een teleurgestelde bewoner na een halfuur. De presentatie is dan afgelopen. "Iedereen kan met persoonlijke vragen bij ons terecht," aldus Melanie Jager van de gemeente Noordenveld.