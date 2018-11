Deel dit artikel:













FC Emmen 2 klimt naar plek 4 Henk Bos scoorde vanavond twee keer voor FC Emmen 2

VOETBAL - FC Emmen 2 is door een knappe 3-0 zege bij FC Twente geklommen naar de vierde plaats in de reservecompetitie A.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

In Hengelo zorgden Henk Bos (twee keer voor rust) en invaller Freddie Quispel voor de doelpunten.



"We hadden meer kunnen profiteren van de ruimte"

"Het was een prima wedstrijd tegen een ploeg die wel wat naïef speelde", aldus FC Emmen-trainer Casper Goedkoop. "Eigenlijk hadden we wel wat meer kunnen profiteren van de ruimte die we kregen, maar ook zij hebben wel wat momenten gekend. Toch ben ik zeer tevreden over dat wat de jongens hebben laten zien. Bovendien hebben we de nul gehouden en zijn we op koers voor een plek bij de eerste vijf."



Kampioenspoule

Die eerste vijf van de poule spelen na de winterstop in een zogenaamde kampioenspoule, tegen de beste vijf ploegen uit de reservecompetitie poule B. Daarin staat op dit moment Fortuna Sittard 2 bovenaan en volgt Feyenoord op plek 2.



Spannend

Toch wordt het nog wel spannend, want de nummers 2 tot en met 7 in de poule van Emmen verschillen maar twee punten. En dat terwijl er nog twee duels te spelen zijn. FC Emmen ontvangt volgende week maandag koploper Heracles Almelo 2 (dat al zeker is van de kampioenspoule) en gaat een week later op bezoek bij SC Heerenveen 2, dat net als Emmen ook 11 punten heeft.



"Toch leuker om tegen Feyenoord 2 te spelen dan Helmond Sport 2"

"Ik vind dat we die kampioenspoule moeten halen. Ergens zijn we dat ook wel aan onze stand verplicht, al is het niveau van onze concurrenten (PEC Zwolle 2, Heerenveen 2, NEC 2 en Go Ahead Egles 2) ook niet slecht. Maar we gaan er vol voor. Het is toch leuker om na de winterstop tegen Feyenoord 2 te spelen, dan met alle respect Helmond Sport 2", besluit Goedkoop.



Huidige stand in reservecompetitie A:

1. Heracles 7-19

2. NEC 7-12

3. FC Twente 7-12

4. FC Emmen 7-11

5. PEC Zwolle 7-11

6. Go Ahead Eagles 7-11

7. Heerenveen 7-10

8. De Graafschap 7-7

9. Cambuur 7-7

10. Achilles'29 7-0