Drenthina als eerste Drentse club bij laatste 32 in beker

VOETBAL - Drenthina heeft zich als eerste Drentse club geplaatst voor de 1/16e finales van de noordelijke districtsbeker. De zaterdagtweedeklasser uit Emmen was op eigen veld met 6-0 te sterk voor Oldeholtpade, dat uitkomt in de zondagderdeklasse.

Op het kunstgras van SVBO kwam Drenthina al vlot op voorsprong door een treffer van Bernard Bakker. Via Roland Koops en Joel Zweerink werd de ruststand 3-0.De spanning was derhalve al snel verdwenen en ook na rust bleef het een eenzijdig duel. Via opnieuw Koops, Kees Plaatje en een eigen goal eindigde het duel in 6-0.