Ook Elim en LTC door in bekertoernooi

VOETBAL - SC Elim is na het kampioensjaar nog altijd ongeslagen. Niet alleen in competitieverband in de 3e klasse D, maar ook in de noordelijke districtsbeker. De roodhemden bereikten vanavond de laatste 32 door op eigen veld te winnen van Staphorst 2.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





SC Elim

Mike Doldersum (2x) en Hermann Klomp waren de doelpuntenmakers voor Elim, dat nu samen met Drenthina zeker is van een plek bij de laatste 32 clubs.



LTC

LTC scoorde in de eerste en de laatste minuut. In de tussenliggende periode viel er weinig te genieten en was het vooral koud volgens onze verslaggever. Marc Heerings en Mahdy Youssef zorgden voor de treffers.



Drenthina

Drenthina won eerder op de avond met 6-0 van Oldeholtpade.



De overige duels met Drentse clubs zijn:



woensdag:

Rood Zwart Baflo - Achilles 1894

Pesse - Urk

VKW - Flevo Boys

Hoogeveen - Alcides

MSC - Staphorst



donderdag:

SVBO - WKE'16



4 december:

Ook het Asser LTC bereikte de 1/16e finale door op eigen veld met 2-0 te winnen van TLC.