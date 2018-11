Einde bekertoernooi vv Emmen en Valthermond

VOETBAL - Voor vv Emmen en Valthermond is het bekertoernooi ten einde. De koploper van de 1e klasse F verloor bij de nummer 6 van de zaterdaghoofdklasse B, SC Genemuiden. Het werd 6-3. Tweedeklasser Valthermond ging op eigen veld met 2-1 onderuit tegen Rouveen.

Voor Genemuiden betekent de zege op Emmen nog niet dat de ploeg bij de laatste 32 zit. Daarvoor moet die club eerst nog in de tussenronde zien af te rekenen met de winnaar van het duel tussen HZVV en Bakkeveen.Kay Velda was de grote man bij de thuisclub. De spelbepaler scoorde drie keer. De andere treffers van Genemuiden werden gemaakt door Sijmon Eenkhoorn (2x) en Jan Hooiveld. Emmen scoorde via Nick Kroeze de 4-1 en Patrick Eberhard was verantwoordelijk voor de 5-2 en 6-3.Derdeklasser Rouveen won verdiend in Valthermond. De 1-2 was nog een magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Pas na de 0-2 deed Valthermond iets terug, maar de tijd was daarna te kort om uitschakeling te voorkomen.Rood Zwart Baflo - Achilles 1894Pesse - UrkVKW - Flevo BoysHoogeveen - AlcidesMSC - StaphorstSVBO - WKE'16​Bakkeveen - HZVV