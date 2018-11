Waar blijft de herfststorm toch?

We moesten ons vorig jaar rond deze tijd al twee keer flink vastklampen aan lantaarnpalen om niet van de stoep geblazen te worden, maar het najaar van 2018 is aardig rustig. Waar blijft toch onze haast traditionele herfststorm?

Helaas voor mensen die genieten van het vastzetten van hun tuinmeubels en een uitdaging vinden in rijden met windkracht 9: een echte herfststorm zit er dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet meer in. RTV Drenthe-weerman John Havinga weet wel hoe dat kan."We hebben al een hele tijd te maken met een groot hogedrukgebied dat niet ver bij ons vandaan ligt. Dan ligt het weer boven Scandinavië of Rusland, dan weer trekt het boven Nederland en Duitsland. En door dat hogedrukgebied kunnen er geen herfststormen over West-Europa razen", legt Havinga uit.Dat zit zo. Het hogedrukgebied blokkeert de zogenaamde depressies, die ervoor zorgen dat er stormen ontstaan. Die verdwijnen niet, maar buigen af naar andere gebieden. Ze kunnen in de richting van Groenland en IJsland gaan, maar ze kunnen ook naar de Middellandse Zee trekken.Dat laatste is dit jaar gebeurd. Onze rustige herfst zorgde in landen als Spanje, Frankrijk en Griekenland voor noodweer. In de buurt van Athene vielen twee weken geleden nog doden bij enorme overstromingen. En deze week nog werd het zuiden van Italië geteisterd door tornado's.Zowel die rustige herfst hier als het noodweer in andere delen van Europa is volgens weerman Havinga onze schuld. "Twee gevolgen van de klimaatverandering zijn hogere temperaturen en extreme neerslag of droogte. Als we inzoomen op de temperatuurtoename, zien we dat de temperatuurverschillen op ons halfrond kleiner worden. Daardoor krijg je een gelijkmatigere luchtdruk en dat zorgt voor minder stormen in het betreffende gebied."De natuur is dus een beetje van slag en door de nog steeds stijgende uitstoot van de mens, ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn terugkeren naar het weer van tientallen jaren geleden. Voor het uitblijven van de winter hoeven we volgens Havinga niet te vrezen. "We hadden wat warmterecords, maar we schieten op heldere dagen ook juist naar een kourecord."