Rolf de Folter interim-bestuursvoorzitter Treant

Rolf de Folter is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Treant Zorggroep. Hij volgt daarmee oud-bestuursvoorzitter Carla van de Wiel op, die 30 augustus haar vertrek bekendmaakte.

"We zijn blij met de benoeming van Rolf de Folter. Nu Carla van de Wiel Treant verlaat, is meteen deze ervaren bestuurder beschikbaar om deze positie te vervullen", zegt Treant in een reactie op de website.De aanstelling van De Folter is voor een jaar. Hij is momenteel voorzitter van de directie van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Voormalig directeur Van de Wiel is juist vertrokken naar dat ziekenhuis. Ook werkte De Folter eerder bij Certe: een laboratorium in Drenthe, Groningen en Friesland, en was hij onder meer bestuurder van het UMC Utrecht.Per 1 december zal De Folter het roer tijdelijk overnemen. De raad van bestuur bestaat verder uit Jean-Pierre van Beers, Marco Dam en David Post. Treant laat weten dat het team doorgaat op de ingezette koers.