FC Emmen verliest van Ajax in de eDivisie Lev Vinken van Ajax was te sterk voor Luuk Jans (foto: RTV Drenthe)

Luuk Jans is er niet in geslaagd een overwinning te boeken in de eDivisie. De eSporter van FC Emmen verloor in totaal met 0-6 van het Ajax van Lev Vinken.





Jans blijft door de nederlaag steken op drie punten. Die behaalde hij in de eerste speelronde tegen VVV. Vorige week verloor Jans ook, toen was Danny Hazebroek van FC Utrecht te sterk.