Hotelpiraten Jan en Jolanda reisden jaar lang door Noord-Nederland

De vermeende horeca-oplichters Jan V. en Jolanda H. hebben na een jaar een lange lijst van gedupeerden achtergelaten in Noord- en Oost-Nederland.

Volgens justitie hebben ze zich tussen augustus vorig jaar en augustus dit jaar schuldig gemaakt aan oplichting, flessentrekkerij en verduistering. De twee sliepen en aten onder valse namen in een groot aantal hotels en B&B's en vertrokken zonder te betalen.In onze provincie sloegen de hotelpiraten onder meer toe bij hotel-restaurant 't Zwanemeer in Gieten, bed and breakfast Molenzicht in Meppel en de Herberg van Loon. Ook in Zuidwolde en Hoogeveen zouden ze slachtoffers hebben gemaakt.In totaal hebben ongeveer zestig gedupeerden aangifte gedaan, waaronder zo'n twintig horecabedrijven. Morgen is een eerste zitting bij de rechtbank in het proces tegen de 'hotelpiraten', die allebei nog vastzitten.Jan V. (63) en Jolanda H. (54) meldden zich op 16 augustus zelf bij de politie in Assen. De eigenaar van hotel Marcant in Tubbergen had een paar dagen eerder een foto van de twee op internet geplaatst met het bericht dat hij door ze was opgelicht. Meerdere horecaondernemers in onder meer Drenthe en Groningen herkenden het verhaal. Zo kwam de zaak aan het rollen. Nadat het duo in de media was gekomen, kozen de twee eieren voor hun geld.Daarna werd ook duidelijk dat de mannelijke helft van het duo Jan heet en geen 'Henk'. Dat laatste was valse naam.Sinds 16 augustus zitten de twee, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, vast. Het Openbaar Ministerie gaat de rechtbank in Assen morgen vragen het voorarrest van de twee te verlengen tot aan de inhoudelijke rechtszaak op 15 januari.V. en H. zijn er morgen niet bij. Ook advocaat Ingrid Weijers die het duo bijstaat, zegt dat ze morgen niet naar de zitting gaat. De twee zijn volgens Weijers psychisch onderzocht en de rapporten daarvan zijn nog niet klaar. Het is dan ook te verwachten dat de rechtbank bepaalt dat de twee blijven vastzitten.V. en H. zijn al vaker veroordeeld tot celstraffen voor oplichting. V. is ook behandeld in een psychiatrische kliniek in Assen, nadat hij was veroordeeld tot tbs met voorwaarden.