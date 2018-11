Deel dit artikel:













Vrijwilligers veranderen bos bij Zuidwolde in heide In de bossen bij Zuidwolde werken vrijwilligers aan de heide (Foto: RTV Drenthe)

Een belangrijke taak voor een groep vrijwilligers in de bossen tussen Zuidwolde en Alteveer. Het is namelijk helemaal niet de bedoeling dat er daar een groot bosgebied is. Daarom veranderen de vrijwilligers het bos langzaam weer in heide.

Sinds september maken de vrijwilligers het bos vrij van bepaalde soorten bomen en planten. "We halen de vliegdennen en berken eruit, zodat we weer heide terugkrijgen en hier niet over tien jaar nog meer bos staat", vertelt vrijwilliger Bert Snippe.



Snelle groeiers

Dennen en berken staan erom bekend dat ze zich relatief snel over een gebied kunnen verspreiden. Daardoor kan er weinig zonlicht op de grond komen en dat is funest voor de heide. Ook onttrekken de bomen veel water uit de grond, waardoor de natte heide opdroogt.



Het werk van de vrijwilligers is hard nodig, want de natuur zorgt er niet zelf voor nieuwe heide. Snippe: "Er lopen wel schotse hooglanders om te grazen, maar het gebied is te groot voor ze om bij te houden. Eén keer in de week komen we dus, tot een uur of twaalf."



Werk gaat door

De pogingen om bos in heide te veranderen hebben zeker effect in het gebied. Het ziet er al een stuk opener uit. Snippe: "In de richting van de snelweg ligt alweer hele mooie heide, in plaats van bos. Maar ons werk gaat gewoon door. Die vliegdennen en berkjes komen steeds maar weer terug!"