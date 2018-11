Deel dit artikel:













Waterschap Drents Overijsselse Delta gooit waterschapsbelasting omhoog Onder meer door technische problemen bij de waterzuivering gaat de belasting omhoog (Foto: WDOD)

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) verhoogt de waterschapsbelastingen. Het waterschap heeft te maken met stijgende kosten en tegenvallers en berekent dat door aan de huishoudens en bedrijven in hun gebied.

Procentueel gezien krijgen gezinnen in huurwoningen de grootste stijging voor hun kiezen: 6,2 procent. Zij gaan 271 euro per jaar afdragen aan het waterschap. Gezinnen in koopwoningen gaan ruim 4 procent meer betalen en komen uit op 361 euro. Agrarische bedrijven krijgen te maken met een stijging van 3,4 procent.



Reserves al gebruikt

De stijging is opvallend, omdat WDOD in 2017 nog dusdanig veel reserves had dat de waterschapsbelastingen voor 2018 omlaag konden. Is er nu dan geen potje voor de tegenvallers? Waterschapsbestuurder Herman Odink: "Dat is er wel en dat is ook gebruikt. Het is alleen niet voldoende om een tariefstijging tegen te gaan. Hadden we deze reserves niet aangesproken, dan waren de lasten nóg hoger geworden."



Een grote extra kostenpost voor het waterschap is de de rioolwaterzuivering in Echten. Die installatie kan niet volledig worden gebruikt, omdat er technische mankementen zijn bij de zuivering van rioolslib. Het vervuilde slib moet nu in tankwagens worden vervoerd naar andere rioolzuiveringen, bijvoorbeeld in Zwolle en Garnerwolde. Dat kost zo'n 2,5 miljoen euro extra.



Meer taken

Verder zegt het WDOD dat ze er meer taken bij hebben gekregen en dat er extra investeringen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het bestuur onderzoekt of er ergens nog op bezuinigd kan worden, maar dat wordt pas halverwege volgend jaar duidelijk.