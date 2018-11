Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ruim 500 metaalwerkers staken morgen en overmorgen in Hoogeveen Op 18 oktober staakten werknemers in de metaalsector ook al (Foto: Persbureau Meter)

Werknemers van Fokker en Ardagh uit Hoogeveen, van Burgerhout uit Assen en van Muelink & Grol uit Groningen leggen het werk twee dagen neer.

Morgen en overmorgen staken de metaalwerkers voor een betere cao Metalektro. In Hoogeveen schrijven ze zich vanaf 07.45 uur in, waarna ze een stakingsmars door Hoogeveen lopen.



Loonstijging

De stakers willen onder meer een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren. Ook willen ze een einde aan de toenemende flexibilisering. Onderdeel daarvan is dat de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijk zijn.



Marijke Eggengoor, bestuurder FNV Metaal: "Het conflict in het grootmetaal loopt nu al vanaf juni 2018. Het wordt tijd dat de FME (de werkgeversvereniging, red.) zijn verstand gaat gebruiken en met ons een cao gaat sluiten. Daar zit iedereen nu op te wachten. De stakers in Hoogeveen zetten de werkgevers in de vuurlinie en lopen een stakingsmars om hun doel te bereiken."



Op dezelfde dagen staken ook metaalwerkers in Friesland. Daar leggen zo'n zevenhonderd mensen het werk neer.