N373 langs Norgervaart gaat flink op de schop Op de N373 gebeuren regelmatig ongelukken (Foto: Google Street View)

De N373 tussen Huis ter Heide en Norgerbrug wordt een stuk veiliger voor verkeer. De weg langs de Norgervaart wordt breder, er komen nieuwe bruggen en de oversteekplaatsen worden veiliger.

De Norgervaartweg staat bekend als onveilig en in de afgelopen jaren gebeurden er al meerdere verkeersongelukken. Veel auto's rijden er te snel en dat is gevaarlijk voor overstekende fietsers. Meerdere auto's reden er al de vaart in en er werd ook een aantal fietsers aangereden.



Nieuwe bruggen

Het meest in het oog springende dat verandert is het aantal bruggen over de Norgervaart. De Koelenbrug wordt vernieuwd en er komt een brug speciaal voor fietsers naast te liggen. De dam die nu in het water bij de Domeinweg ligt, wordt ook omgebouwd tot brug. Ook daarnaast komt een fietsbrug. Dat moet de oversteekplaatsen al een stuk veiliger maken.



Ook gaat de provincie de weg verbreden naar 6,6 meter en de berm naar 3 meter. De Norgervaart wordt daardoor smaller. Eén van de drie bushaltes gaat verdwijnen en als compensatie krijgt de halte bij de Koelenbrug een upgrade, met een fietsenstalling en een abri.



Waar de Norgervaart afbuigt richting Veenhuizen wordt de aansluiting van de N373 met de N919 een stukje verplaatst. Daardoor kunnen verkeersdeelnemers het verkeer vanuit Norg beter aan zien komen. Fietsers kunnen de weg daar binnenkort in twee keer oversteken via een middelgeleider, in plaats van dat ze beide weghelften achter elkaar hoeven te passeren.



De werkzaamheden aan de N373 moeten beginnen in de lente van 2019.