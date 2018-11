'Het is rijkelijk laat, maar nooit te laat'

Het is rijkelijk laat, maar tegelijkertijd is het ook nooit te laat. Dat zegt directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork over het besluit van de NS om nabestaanden en overlevenden van de Holocaust een individuele schadevergoeding te betalen.

De vergoeding is een uitkomst van een discussie tussen de NS en Salo Muller, wiens ouders zijn vermoord in een vernietigingskamp."Mensen als Salo Muller hadden na de oorlog hele andere dingen aan hun hoofd. Werken, kinderen krijgen en een bestaan opbouwen", zegt Mulder. "Pas op latere leeftijd hebben ze meer rust en tijd en gaan ze terugdenken. En dat kan tot dit soort dingen gaan leiden."Het is niet bekend om hoeveel nabestaanden en overlevenden het gaat . "Nee, daar is geen antwoord op te geven", aldus Mulder. "Vanuit het herinneringscentrum hebben we wel veel contact met overlevenden en nabestaanden, maar zeker niet met iedereen. Mensen moeten zich zelf melden."Mulder schat dat de NS een paar miljoen euro aan de transporten heeft verdiend. "Iemand heeft dat een paar jaar terug op basis van facturen en documenten uitgerekend. Die kwam uit op zo'n twee à drie miljoen euro, omgerekend naar de huidige tijd.""We hebben het dan over de transporten vanuit Westerbork naar de vernietigings-en concentratiekampen. Het gaat om kampoverlevenden die vanuit Westerbork zijn gedeporteerd."De hoogte van de schadevergoeding is nog niet bekend. "Uit het verleden blijkt dat het in overleg en in redelijkheid wordt vastgesteld. Het hangt ook af van het aantal mensen dat zich meldt. We zitten niet op Amerikaanse toestanden te wachten."