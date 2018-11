Motor- en fietsbranche praat weer over cao

Op 6 november werd gestaakt op het Industrieterrein in Assen (foto: RTV Drenthe)

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor circa 85.000 medewerkers die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf worden weer hervat. Vakbonden CNV en FNV zijn blij dat een eerdere eindbod van branchevereniging Bovag van tafel is.

Daarvoor waren wel meerdere stakingen nodig. Zo werd op 6 november gestaakt bij autogarages Century en Citroën Dijkstra op het Industrieterrein in Assen.De medewerkers verzetten zich onder meer tegen het verplicht stellen van werken op zaterdag. Bij verschillende garagebedrijven legden werknemers het werk neer. De ruimte die de werkgeverskoepel nu biedt is voldoende om de onderhandelingen over een nieuwe cao te hervatten, aldus de vakbonden.