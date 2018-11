Brandstoftekort speelt niet in Drenthe

Tankstations in Drenthe hebben geen hinder van een tekort aan brandstof. Dat komt doordat benzine en diesel voor de provincie via het IJsselmeer worden aangevoerd, zegt Ewout Klok van de belangenvereniging van zelfstandige pomphouders.

Neerslagtekort heeft geleid tot lage waterstanden in de grote rivieren. Schepen kunnen daardoor minder vol worden geladen dan normaal. Dat heeft in delen van Nederland tot brandstoftekort geleid."Het depot in Arnhem heeft de grootste problemen, want die krijgt brandstof over de grote rivieren", zegt Klok, die zelf een tankstation heeft in Hoogeveen. "Voor ons speelt dat veel minder, want wij krijgen vanuit Rotterdam geleverd over het IJsselmeer."Elders in Nederland worden met name de onbemande tankstations de dupe van de problemen met de aanvoer. De oliemaatschappijen hebben besloten om die pompen minder te leveren.Klok: "Ons is als belangenvereniging verzekerd dat bemande pompen altijd brandstof geleverd krijgen."Midden juli was er in Nederland wel een brandstoftekort, dat ook in Drenthe werd gevoeld. Dat had toen niet alleen te maken met de lage waterstand in de rivieren. Andere oorzaken waren een tekort aan tankwagenchauffeurs, de aantrekkende economie en het begin van de zomervakanties.