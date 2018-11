Celstraf voor ‘wraakactie’ na vechtpartij in Hoogeveen

De rechter in Assen heeft twee mannen uit Algerije veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor het slaan en steken van twee medebewoners in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen.

Het tweetal drong de kamer van hun Marokkaanse medebewoners binnen om wraak te nemen na een vechtpartij eerder die avond.De mannen kregen op 16 september vorig jaar rond middernacht ruzie, die uitmondde in een vechtpartij voor een supermarkt in de wijk De Weide. De Algerijnen liepen hier meerdere verwondingen bij op. Zo hield één van hen er een snijwond in zijn gezicht aan over.Na terugkeer in het azc trapte het tweetal de deur van de woning van de twee Marokkanen in. Met onder meer een afgebroken bezemsteel en een stanleymes verwondden zij de mannen in hun kamer. Nadat een bewaker van het asielzoekerscentrum ingreep, wisten de Algerijnen hun slachtoffers nog eens te bereiken. “De aanleiding rechtvaardigt niet de wraakactie”, zei de rechter over de zaak. “Dit had heel anders kunnen aflopen.”De slachtoffers in deze zaak zijn eerder dit jaar veroordeeld voor hun aandeel in de vechtpartij eerder die avond. De twee Marokkaanse mannen werden in februari veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien maanden.