Tynaarlo wil meebetalen aan fietssnelweg Groningen-Assen

Het gemeentebestuur van Tynaarlo wil meewerken aan de aanleg van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen.

Het college trekt 100.000 euro uit voor het Tynaarlose deel van het traject, tussen Vriezerbrug en sluis De Punt. Met dat geld wordt dit stuk verkeersveilig en geschikt gemaakt als fietssnelweg.Ook wil het gemeentebestuur een actieve rol vervullen in het communicatietraject.Wethouder verkeer Henk Lammers: "De auto is steeds minder welkom in de steden, dus moet je kijken hoe je het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijk maakt. Een snelle fietsverbinding is dan ideaal. Bovendien bevorderen we hiermee een actieve en gezonde levensstijl en het draagt bij aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid.”Eerder deze week maakte Dorpsbelangen Tynaarlo bekend niet blij te zijn met de plannen voor de fietssnelweg. Dorpsbelangen is niet tegen de fietssnelweg op zich, maar heeft bezwaar tegen de locatie van het nieuwe snelle fietspad en het proces.De gemeenteraad moet nog instemmen met het besluit van het college. Maar daar klinkt enige kritiek. "We hebben in de gemeenteraad afgesproken dat we zuinig zouden zijn op onze zandpaden. Nu krijgen de zandpaden langs het Noord-Willemskanaal een dikke laag asfalt", reageert Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo. Hij krijgt hierbij steun van oppositiepartij VVD."De provincie lijkt een beetje dolende met het fietspad", zegt Gezinus Pieters van de VVD. "Eerst zou er geen vermenging van verkeer plaatsvinden, maar straks mogen aanwonenden en boeren ook met hun voertuigen van het fietspad gebruik maken. Daarnaast worden verschillende termen gebruikt voor de fietssnelweg. Laat de provincie eerst met een goed onderbouwd plan komen, waarin ook het nut en de noodzaak van de fietssnelweg wordt aangegeven."Dat gevoel leeft ook bij Kloos. "Wie gaan er gebruik maken van het fietspad? Niet de inwoners van Vries en Eelde. Het is een pad voor 120 Assenaren met een snelle elektrische fiets die hiermee naar hun werk in Groningen rijden."Toch gaat de fietssnelweg er gewoon komen, weet de fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo. "Het is een project van de provincie en Rijkswaterstaat. Dat kunnen we niet tegenhouden. Daarom moeten we gaan praten met de provincie, om onze punten te maken. Of we als gemeente gaan meebetalen? Dat is voor ons nog geen gelopen koers."