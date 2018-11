Deel dit artikel:













Man verdacht van drogeren en verkrachten twee mannen op camping Drenthe Een potje met GHB (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 46-jarige man uit Lelystad van het drogeren en het verkrachten van twee jonge mannen. Ook werd er bij de man kinderporno aangetroffen.

Dit bleek tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Assen. De man werd in augustus aangehouden nadat één van de slachtoffers aangifte deed. Hij zou op 17 augustus op een camping in de buurt van Meppel zijn verkracht.



GHB

Dit gebeurde volgens de officier van justitie nadat de man ongemerkt de drug GHB in het blikje bier van het slachtoffer had gedaan. Toen de man bedwelmd op bed lag, zou hij zijn verkracht.

Het slachtoffer woonde onder begeleiding en leerde de 46-jarige man kennen via kennissen. Hij zou met hem mee zijn gegaan om te vissen. Het slachtoffer logeerde bij de verdachte op de camping. Tijdens de tweede logeerpartij ging het mis.



Tweede slachtoffer

Ook een tweede slachtoffer deed aangifte. Hij zou in de periode van januari 2014 tot eind 2016 in Meppel en Lelystad meerdere malen zijn gedrogeerd en verkracht. Volgens Harry Koning, de advocaat van de verdachte, ontkent zijn cliënt de verkrachting van deze aangever. Met die man zou hij een relatie hebben gehad, zo zei de advocaat.



In het dossier zitten 3500 chatgesprekken, waaronder gesprekken met de aangevers. Op verzoek van de advocaat worden ook de gesprekken met deze aangever uit die periode toegevoegd aan het dossier. Daaruit moet de relatie blijken.



De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 30 januari.