Djammen: Dj-duo Almost Weekend komt vrijdag met nieuwe plaat Almost Weekend: Wouter de Vos (l) en Lennart Schroot (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Als het gaat om Drentse dj's staat Don Diablo uiteraard op nummer één. Daarna komt Jaap de Vries van dj-duo Zonderling, maar dan heb je de grote namen ook wel gehad.

Toch bloeit er hier en daar wel eens wat moois op, zoals Asser dj-duo Almost Weekend. Begin dit jaar brachten ze hun eerste nummer uit en die werd op zijn zachts gezegd goed ontvangen. Vrijdag komt de tweede plaat van de jongens.



Hardwell

Beide dj's hebben elkaar via internet gevonden. "We hebben in januari onze eerste officiële release gehad", vertelt Wouter de Vos (19). "'Getting Closer' heet het nummer. Het is nu ongeveer een half miljoen keer beluisterd met support van Hardwell, Chainsmokers en nog veel meer bekende namen in de dance-industrie."



Meer dan beats op een computer

Veel mensen hebben volgens de jongens een misplaatst beeld van elektronische muziek. Het is niet meer de beat en dan maar stampen in een club. "Tegenwoordig wordt het steeds melodieuzer en ritmischer", legt Lennart Schroot (18) uit. "Dat is eigenlijk ook een beetje onze stijl: meer de melodische kant op en niet meer dat gestamp. Echt luistermuziek."



Meer werk

Het heeft even geduurd, twee jaar, maar de nieuwe plaat van Almost Weekend wordt aankomende vrijdag uitgebracht. Het nummer The One is vanaf dan te vinden op onder andere Spotify, Itunes en Youtube. Daar blijft het niet bij.



"We hebben ook heel veel nieuwe muziek liggen, zo'n twintig à dertig nummer waar we mee bezig zijn", zegt Wouter. "Het is nog niet allemaal af, maar we zijn wel van plan om in 2019 veel nummers uit te brengen en echt te bouwen aan onze carrière."