Taakstraffen voor Assenaren met hennepkwekerij en- drogerij bron: Pixabay.com

De politierechter in Assen heeft vandaag een 43-jarige Assenaar veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. Een 28-jarige plaatsgenoot moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren. Ook legde de rechter die man een gevangenisstraf op van twaalf dagen. De mannen stonden terecht voor een hennepdrogerij en- kwekerij.

Op 1 april 2016 kwam er bij de politie een melding binnen over een vreemde geur in een pand aan de Afrikaweg in Assen. Het bleek om een loods te gaan waar de politie een wietplantage aantrof en een plek waar hennep te drogen had gelegen.



'Van bekenden'

De 43-jarige Assenaar wordt verantwoordelijk gehouden voor de hennepdrogerij. De wiet kreeg hij naar eigen zeggen van bekenden. Hij kreeg 750 euro voor het beschikbaar stellen van de ruimte. In zijn huis werd ook een gaspistool met knalpatronen gevonden. De man had geen strafblad. Van de 200 uur werkstraf die hij opgelegd kreeg, is 100 uur voorwaardelijk. Aan dat voorwaardelijke deel is een proeftijd van 2 jaar gekoppeld.



De andere verdachte, een 28-jarige Assenaar, werd veroordeeld voor het hebben van een wietkwekerij met 580 planten. Hij moet voor het telen, bewerken en verkopen van hennep en voor diefstal van stroom een taakstraf van 120 uur uitvoeren. De twaalf dagen celstraf heeft de man al uitgezeten in voorarrest. Ook moet de Assenaar netbeheerder Enexis ruim 3100 euro terugbetalen voor de gestolen elektriciteit.



De twee zaken tegen de Assenaren werden tegelijk behandeld, omdat de hennepkwekerij en de drogerij op dezelfde dag en in hetzelfde pand werden aangetroffen. De zaken zijn echter niet samengevoegd, omdat ze verder niets met elkaar te maken hebben.