Ministerie en provincie slaan handen ineen voor oplossing fileprobleem Gieten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat samen met de provincie Drenthe werken aan een oplossing voor het fileprobleem bij het verkeersplein Gieten.

Vrijwel dagelijks staat het verkeer ter hoogte van het verkeersplein een tijdlang vast. "Binnen de provincie staat dit verkeersprobleem met stip op een", zegt gedeputeerde Henk Brink.Bij de oplossing van de files op het verkeersplein Gieten liep de provincie tegen het probleem van twee verschillende eigenaren aan. Brink: "De N34 van Emmen richting Groningen is een provinciale weg, terwijl de N33 van Assen naar Veendam een rijksweg is. Die paar kilometer file die hier dagelijks staat, is vanuit westelijk perspectief slechts een beperkte file. Maar voor ons in het Noorden is dit een behoorlijk oponthoud. Daarom ben ik blij dat het ministerie nu gaat meedenken over een oplossing."De gedeputeerde ziet het verkeer dat gebruik maakt van beide wegen toenemen. Daardoor ontstaan ongewenste situaties. "Door de drukte op de rotonde staan automobilisten stil op beide banen van de N33. Niemand kan er langs, omdat er ook geen vluchtstrook is."Hoe de oplossing eruit komt te zien, weet Brink nog niet. Vermoedelijk wordt het iets anders dan een rotonde. Om de problemen op korte termijn op te lossen, zet de provincie vanaf maandag tot de kerstdagen weer verkeersregelaars in de ochtendspits in. "Dit is een drukke periode van het jaar en automobilisten zijn iets voorzichtiger in het donker", legt de gedeputeerde uit. "Na de kerstdagen gaan we kijken of het opnieuw nuttig is om de regelaars in te zetten."Het oplossen van het fileprobleem bij Gieten hoort bij het plan voor de verdubbeling van de N34 . Enkele partijen in Provinciale Staten vinden dat het probleem bij Gieten voorrang verdient boven de verdubbeling van de weg.