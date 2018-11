ProRail snapt familie Huisjes niet na 'redelijk voorstel'

"We snappen niet waarom we nog steeds geen handtekening van de familie Huisjes hebben", zeg Aldert Baas van spoorbeheerder ProRail. "We denken dat hier een redelijk en billijk voorstel ligt waarbij we aan alle kanten hebben meegedacht in het belang van de familie."

Baas zucht nog net niet maar zou het wel willen. Al twaalf jaar zijn experts van ProRail samen met Jan Huisjes in Wijster aan het praten en plannen aan het maken om de onbeveiligde overweg bij zijn huis en hooihandel op te heffen. Er is zelfs een compleet uitgewerkt plan gemaakt waarbij Huisjes geen kosten heeft: een nieuwe weg naar de panden van de familie Huisjes.Huisjes vindt zelf ook dat de situatie eigenlijk levensgevaarlijk is. Vooral bij mistig weer. Aan RTV Drenthe vertelde hij eerder : Als je in de auto zit, zie je helemaal niks. Ik moet ook de hekken open doen. En ze mogen niet openblijven, dus moet ik ze weer dichtdoen. Ik moet dus vier keer over het spoor voordat ik aan de overkant ben met de auto."Er rijden minimaal acht treinen per uur bij zijn huis voorbij. Vaak zijn het er meer. Op volle snelheid: 140 kilometer per uur. Jan werd op de overweg in zijn auto ooit aangereden door een trein maar overleefde het ongeluk.Huisjes heeft ProRail ook voorgesteld om hem uit te kopen. Dan kan hij een nieuw huis bouwen. op zijn eigen land of ergens anders. ProRail zou dat wel willen tegen een marktconforme prijs van twee-en-een-halve ton. Maar volgens Baas wil Huisjes dan meteen zijn hele bedrijf verplaatsen:Een complete bedrijfsverplaatsing kan oplopen tot zeven ton. De overweg beveiligen wil ProRail niet. Aldert Baas legt in deze video uit waarom:Voor ProRail is een nieuw ontsluitingsweg voor het erf van Huisjes de beste oplossing en de goedkoopste. Baas: "De overweg kan er dan uit. De beste overweg is geen overweg. En dat geldt al helemaal voor onbeveiligde overwegen. De overweg beveiligen kost acht ton, de bedrijfsverplaatsing die Huisjes wil misschien wel zeven ton en marktconform uitkopen zo'n twee-en-halve ton. De weg kost twee ton."Volgens ProRail maakt de externe adviseur van Huisjes de situatie alleen maar complexer. Omdat vooraf geen afspraken zijn gemaakt wie de kosten van die adviseur gaat betalen, is daar nu ook onenigheid over. Huisjes wil dat ProRail betaald. ProRail wil het andersom..