Wind van Zuud waait naar Songfestival

Melissa Meewisse, winnares van het Drèents Liedtiesfestival, vertrekt morgen naar Italië. Ze doet zaterdag met het lied Wind van Zuud mee aan het Europees Songfestival voor minderheidstalen.

"Ik hoorde op mijn verjaardag dat we uitgenodigd waren voor dit festival", vertelt de blije Melissa Meewisse. De zangeres uit Erica had stiekem al gehoopt op een uitnodiging, omdat haar voorganger Isa Zwart , die het Liedtiesfestival in 2017 won, ook naar Italië mocht. "Ik heb dat toen ook helemaal gevolgd en het leek me zo leuk om er ook aan mee te doen. Per vliegtuig naar een optreden is al een droom die uitkomt."Het Europees Songfestival voor minderheidstalen is een onderdeel van het Suns Europe Festival.De Conservatoriumstudente heeft het eigenlijk te druk met school, maar dit gaat voor, vertelt ze. "Dit is werken aan je eigen carrière, dus ik heb de docenten netjes gemaild dat ik in Italië ben. De opdrachten kan ik later inhalen."Met een zeskoppige band spreekt ze morgenvroeg af in Emmen, om via Schiphol naar Udine in Noord-Italië te reizen, waar het festival is. "Het is een prachtig podium", zegt Meewisse over het Teatro Nuovo Giovanni da Udine. "Er doen negen landen mee. Ik ben heel trots om het Nedersaksisch te vertegenwoordigen."Vrijdagavond speelt iedere act een try-out van een half uur en zaterdag is de grote finale met alle negen liedjes in verschillende dialecten. De band heeft het liedje nog twee keer goed gerepeteerd en Meewisse is er klaar voor. Zelfs haar outfit heeft ze tot in de puntjes voorbereid. "Heel veel mensen vonden het witte jurkje dat ik droeg bij het Liedtiesfestival leuk, maar het wordt iets anders. Ik ben er een beetje op uitgekeken. Het wordt nu een rood met zwarte outfit, maar nog wel lekker zwierig. Dat past bij het nummer", legt Meewisse uit.Zo passen hoge hakken ook niet bij het luchtige liedje. "Ik zing dit nummer op blote voeten. Dat was een spontaan idee vlak voor het optreden bij het Liedtiesfestival. Ik sta sowieso niet graag op hakken en vond zoiets ook niet passen, dus trok ik ze voor het optreden uit op het podium, om zo rond te kunnen huppen op blote voeten. Dat vonden veel mensen zo leuk, dat ik het nu altijd doe."Natuurlijk hoopt ze dat Wind van Zuud de jury omver blaast, maar het gaat vooral om de ervaring. "Ik vind het al geweldig om mee te mogen doen en ik hoop natuurlijk dat we gaan winnen, maar plezier is het belangrijkst."