Theatervoorstelling GAS vrijdag in première in Drenthe

Vanaf dit weekend kunnen mensen kijken naar het frustrerende verhaal over de gasboringen in Groningen en Drenthe. Het mobiele theater van de toneelvoorstelling GAS wordt op dit moment opgebouwd in Zuidlaren.

De Drentse schrijver van het stuk, Tjeerd Bischoff, vertelt dat Zuidlaren als locatie voor hem voor de hand lag. "We wilden in eerste instantie spelen op de plekken waar de problemen het grootst zijn. Dat is natuurlijk in Groningen, maar de randgebieden met de aardbevingsschade liggen ook voor een deel in Drenthe," zegt Bischoff. "Maar ook voor mensen die hier wonen, zitten er dingen in die niet iedereen weet."Het mobiele theater wordt op iedere locatie opgebouwd en na afloop, in dit geval een maand, weer opgebroken. In een groot houten theater staat het decor van een ouderwetse hotellobby waar de medewerkers van de NAM de buurt ontmoeten. "Zo zijn we ook op het idee gekomen. De vader van regisseur Jeroen van den Berg, is in de jaren '60 naar Groningen verhuisd om het welzijnswerk op poten te zetten. Hij verbleef in eenzelfde soort hotel waar ook allemaal mannen van de NAM zaten. Hij vond het zo grappig dat al die verschillende soorten mensen bij elkaar in het hotel zaten. Toen wij jaren later voor een andere theaterproductie door Groningen reden, kwam dit verhaal weer naar boven."Het stuk is volgens Bischoff herkenbaar. "We merken dat ondanks het gevoelige onderwerp mensen het toch fijn vinden om te zien. Omdat we er voor een deel een ander licht op laten schijnen en omdat het historisch is en omdat er ook veel komedie is en heel veel te lachen. Mensen verlaten het theater aangedaan, maar ze moeten ook wel lachen, omdat we ook wel lucht geven aan de frustratie."Het onderwerp van de voorstelling is erg actueel. Toch zegt Bischoff in de verhaallijn niet de laatste ontwikkelingen te hebben meegenomen. "Zoals ik het zie hoef je om de problemen te kunnen snappen niet per se het laatste nieuws te volgen. De kern van het verhaal blijft hetzelfde. Het is vandaag de dag nog steeds gesodemieter. Er zitten nog steeds mensen te wachten omdat ze met de NAM te maken hebben en die de boel traineert."Na Ten Boer is Zuidlaren de tweede locatie waar het stuk te zien is. Bischoff wil na afloop de voorstelling ook nog aan de rest van het land laten zien. De schrijvers en de regisseur komen beiden uit het Noorden van het land, maar voor veel acteurs was het onderwerp en het gebied onbekend terrein. "Die vonden dat bijzonder. Na afloop van een voorstelling komen mensen ook altijd vertellen wat ze zelf hebben meegemaakt. Als je erover leest is het theorie, maar als je mensen van vlees en bloed tegenover je hebt en die gaan erover vertellen, dan wordt het anders."