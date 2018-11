Deel dit artikel:













Basisscholen in Drenthe sturen klassen naar huis Christelijke basisschool Het Octaaf in Assen (foto: RTV Drenthe)

Steeds meer basisscholen in Drenthe sturen klassen naar huis omdat er geen juffen of meesters meer zijn. De invalpools in het Noorden kunnen niemand leveren.

Op christelijke basisschool De Borg in Assen zitten ongeveer 450 leerlingen. Het is de laatste dagen maar afwachten voor elke klas een leerkracht beschikbaar is. "Het is echt erg op dit moment. Vorige week hebben we twee klassen naar huis gestuurd, waarvan één groep zelfs twee dagen. Een andere groep hebben we verdeeld onder andere klassen", zegt directeur Annemieke Westra.



Rug tegen de muur

Docenten van De Borg werken de laatste tijd extra uren om alle klassen van een leerkracht te voorzien. Toch worden er af en toe klassen naar huis gestuurd. "We kunnen heel veel samen oplossen maar we staan soms ook echt met de rug tegen de muur", aldus Westra.



Griepgolf

De schoolbestuurders vrezen de aankomende periode want de verwachting is dat nog meer medewerkers zich ziek gaan melden. "Op dit moment is er nog geen sprake van een griepgolf, maar die gaat er nog wel komen. Als ik daar aan denk, maak ik me wel heel veel zorgen", zegt Westra.



Veredelde oppas

Een kant en klare oplossing voor het probleem is er op dit moment niet. Wel wordt er nog gekeken of mensen met een onderwijsbevoegdheid voor de klas kunnen staan. "Dus ouders met een bevoegdheid meld u! Dat zou zeker het begin van een oplossing kunnen zijn. waarbij we wel moeten zorgen dat we niet Jan en alleman voor de groep zetten, want het moet geen veredelde oppas worden. Dat kan niet de bedoeling van ons onderwijs zijn", aldus Westra.



Dynamische klassen

Christelijke basisschool Het Octaaf in Assen is met 150 leerlingen een stuk kleiner, maar daar spelen dezelfde problemen. "Het is niet zo dat ik er wakker van lig, maar het is wel zo dat ik 's ochtends angstvallig mijn telefoon in de gaten houd of er iemand ziek is of niet", zegt teamleider Elsje Strijker.



Tot nu toe heeft de school pas één keer een klas naar huis hoeven te sturen. Dit heeft ook te maken met een nieuwe manier van lesgeven. de school werkt met zogenaamde dynamische klassen waardoor de kinderen in verschillende groepen werken en met verschillende docenten. "Een kleine groep krijgt bijvoorbeeld instructie van een docent in dit lokaal, terwijl een grotere groep hier aan het werk is onder leiding van een assistent. Tenminste als de nood hoog is", zegt Strijker.



Er is volgens Strijker veel belangstelling voor de nieuwe lesmethode. Zeker nu het lerarentekort ook hier in het Noorden extreme vormen begint aan te nemen. "Het gaat in eerste instantie om de manier van lesgeven. Daar geloven we in, maar het is mooi dat we daardoor nu zo flexibel zijn", aldus Strijker.