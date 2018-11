Deel dit artikel:













Omwonenden Hijken zien komst 222.000 kuikens niet zitten Een stal met vleeskuikens in De Mortel. Hier lopen 183.000 kuikens rond (foto: ANP/Marcel van Hoorn)

Inwoners van Hijken zien de komst van vier pluimveestallen niet zitten en togen daarom naar de Raad van State.

De stallen moeten aan de Vorrelveenseweg verrijzen en ruimte bieden aan in totaal 222.000 vleeskuikens.



Vandaag vochten de bewoners in Den Haag met advocaten de vergunning aan die de gemeente Midden-Drenthe heeft verleend aan initiatiefnemer EPM B.V. Op de locatie zat eerder een varkensbedrijf.



Normen

De buurtbewoners vinden dat het kippenbedrijf niet kan voldoen aan de geurnormen. Ze vrezen voor veel overlast van stank en fijnstof. De rechtbank Noord-Nederland heeft hun bezwaren tegen de vergunning vorig jaar verworpen. Hoewel de vergunning geldig is wacht EPM met het bouwen van de stallen op de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep. Die komt over enkele weken.