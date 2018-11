'Als Zandvoort niet lukt schakelen ze zo over naar plan B'

Nog twee maanden heeft het Circuit van Zandvoort de tijd om met een dichtgetimmerd plan de Formule 1 binnen te halen. André Venema, hoofdredacteur van Formule 1 Magazine, laat zijn licht schijnen op de tweestrijd tussen Zandvoort en de andere gegadigde, Assen.

Venema verwacht dat het voor Zandvoort nog een hele klus wordt. "De organisatie denkt dat ze met 30 à 40 miljoen klaar is. Maar volgens mij gaat dat feestje veel meer kosten. Het wordt tricky", zegt hij. "Ze zijn er in ieder geval druk mee bezig om het financieel op orde te krijgen. Vandaar ook het grote charmeoffensief laatst in de Telegraaf. Dat was ingestoken om sponsors wakker te schudden. Er moet geld komen."Naast de financiering moet er nog een aantal andere dingen op orde worden gemaakt, geeft Venema aan. "Allereerst de aanpassingen aan het circuit. Maar dat is nog maar iets kleins. Daarnaast heb je ook nog de infrastructuur voor het circuit zelf. En de Formule 1 komt met veel groot materieel naar de grand prix. Daar moet ruimte voor komen."Het belangrijkste onderdeel is dan nog niet eens genoemd, volgens hem. "Waar brengt Zandvoort de bezoekers onder die veel betaald hebben voor hun kaartje? Zij hebben duizenden euro's neergelegd. Die moeten een mooie plek hebben, want zij verwachten wat en verwachten waar voor hun geld."Ondanks de aanpassingen die nog moeten worden gedaan, staat Assen nog op plaats twee in de race. De rechtenhouder, Liberty Media, heeft een voorkeur voor Zandvoort. Toch moet Assen zich blijven presenteren hoe ze dat tot nu toe gedaan heeft, vindt Venema."Case Cary, de grote Formule 1-baas, is een bescheiden en fatsoenlijke man. Die houdt er niet van als kandidaten hoog van de toren blazen. Vandaar dat Zandvoort op de vingers is getikt na die brief in de Telegraaf. En bij Liberty Media weten ze: lukt het niet in Zandvoort, dan staat het allemaal klaar in Assen en schakelen ze over naar plan B."