Overleden vrouw gevonden in afgelegen bosperceel tussen Donderen en Vries Een wandelaar ontdekte een overleden persoon aan in een bosperceel. Volgens de politie is er geen misdrijf in het spel (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

De politie heeft vanmiddag onderzoek verricht in een bosperceel aan de Oosterwaterweg tussen Vries en Donderen. Een wandelaar had daar een levenloos lichaam van een vrouw ontdekt.

Het lichaam heeft er vermoedelijk al een tijd gelegen. De plek is afgelegen. Forensische specialisten van de politie deden ter plekke onderzoek. Zij stelden vast dat het om een vrouw gaat.



Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat. "De identiteit en andere gegevens van de vrouw maken we niet bekend, omdat er geen misdrijf in het spel is", aldus een politiewoordvoerder.