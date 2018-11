Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogeveen knikkert Alcides uit de beker Doelman Borgman hield zijn doel schoon (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - In de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker heeft Hoogeveen zich geplaatst voor de derde ronde. Alcides werd in eigen huis met 1-0 verslagen.

Geschreven door René Posthuma

Beide ploegen leden afgelopen weekend een nederlaag. Alcides verloor met 1-0 bij DEM, terwijl Hoogeveen met 4-1 klop kreeg bij MSC, de andere hoofdklasser uit Meppel. Andy Kreeft, die zondag in Meppel rood kreeg, is twee wedstrijden geschorst, maar mag in het bekertoernooi gewoon deelnemen en begon in de basis.



De beginfase kenmerkte zich door veel strijd en een paar kansen aan beide kanten. De grootste kans was voor Hoogeveen na een fout van doelman Xander Jager, maar de thuisclub kon niet profiteren.



Scoren en uitvallen

De koploper van de zondag hoofdklasse A nam in de dertigste minuut een 1-0 voorsprong. Sadik Spijodic kon, ongehinderd, van 16 meter de 1-0 tegen de touwen jagen. Amper tien minuten later moest Spijodic echter het veld verlaten na een overtreding op de middenvelder, die overigens niet door scheidsrechter Mesbah werd bestraft. Daniel Manning, die door zijn werk pas laat in Hoogeveen arriveerde, mocht invallen. Gescoord werd er voor rust niet meer.



Het begin van de tweede helft was voor de gasten uit Meppel. Alcides zette Hoogeveen onder druk, maar grote kansen kreeg de ploeg van trainer Wilko Niemer niet. Invaller Frank Fokke kreeg na ruim 65 minuten nog de grootste kans, maar de spits schoot de bal te gehaast naast.



Alles of niets

In de slotfase wisselde Niemer aanvallend, waardoor er voor Hoogeveen meer ruimte ontstond om te counteren. Manning kreeg tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en kon vroegtijdig de kleedkamer opzoeken. De middenvelder maakte een onnodige sliding op doelman Jager. De gelijkmaker kwam er niet meer, zodat de halve finalist van vorig seizoen al in de tweede ronde is uitgeschakeld.



Beide ploegen ontmoeten elkaar op 16 december, opnieuw in Hoogeveen, weer. Dan staat het competitieduel op het programma.