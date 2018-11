Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Welkoop stopt met verkoop van knaagdieren De Welkoop verkoopt geen knaagdieren meer (foto: Pixabay)

Wie van plan is een knaagdier te kopen, kan per 1 januari niet meer bij de Welkoop aankloppen: de winkelketen stopt met de verkoop van de dieren.

Volgens de winkel, met twaalf vestigingen in Drenthe, past de verkoop van de dieren in kleine verblijven niet bij de passie en liefde die Welkoop voor ze heeft.



Wel blijven de dieren te zien: in alle vestigingen komt een educatief dierenverblijf, genaamd Hooibergh.