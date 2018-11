VKW niet opgewassen tegen Flevo Boys in beker

VKW ligt uit de beker. Zaterdaghoofdklasser Flevo Boys was te sterk in Westerbork (foto: archief)

VOETBAL - Voor VKW uit Westerbork zit het bekertoernooi erop. De zondageersteklasser ging tegen zaterdaghoofdklasser Flevo Boys eervol onderuit: 1-3.

Flevo Boys kwam in de 12e minuut op een 0-1 voorsprong door een treffer van Timon Rorije. De gelijkmaker van de thuisploeg, gescoord door Wouter Baardink, viel in de 25e minuut. Op slag van rust zette Aran Nijboer de Emmeloorders weer op voorsprong. Meteen na de pauze was Rorije opnieuw trefzeker, waarna het duel gespeeld was.