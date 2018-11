Bekerspecialist Staphorst te sterk voor MSC

VOETBAL - Zondaghoofdklasser MSC uit Meppel kan zich vanaf nu volledig richten op de competitie. De formatie van trainer Berry Zandink ging op eigen veld met 3-1 onderuit tegen Staphorst.

Staphorst, afgelopen drie seizoenen twee keer bekerwinnaar en één keer verliezend finalist, had het echter zeer zwaar in Meppel. De thuisclub verdedigde sterk en was in de omschakeling continu gevaarlijk. Na een half uur scoorde Justin Benjamins de 1-0 voor MSC en die stand bleef tot de rust op het scorebord staan.In het tweede bedrijf zorgde Martin van 't Ende al snel voor de gelijkmaker door van afstand raak te schieten, maar MSC bleef ook na die goal gevaarlijk. Sterker nog, de Meppelers waren heel dichtbij de 2-1 maar Noah Schuurman raakte de paal. Tien minuten voor tijd kwam Staphorst op 1-2. Mike Reuvers was de doelpuntenmaker. In de slotfase ging MSC vanzelfsprekend op jacht naar de gelijkmaker om toch nog penalties af te dwingen. Zover kwam het niet, want een minuut voor het verstrijken van de offiiciële speeltijd viel de beslissing via een eigen doelpunt: 1-3.